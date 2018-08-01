Навстречу знаниям: в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы
Государственный центр тестирования разработал «Памятку абитуриента», в которой приводится порядок действий во время испытаний.
Государственный центр тестирования разработал «Памятку абитуриента», в которой приводится порядок действий во время испытаний.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане 1 августа стартуют вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает
Первая смена начинается в 8:00, вторая — в 15:00. Испытания продлятся до 15 августа.
Подать документы в вузы абитуриенты смогли с 15 июня по 15 июля.
Государственный центр тестирования республики также разработал «Памятку абитуриента», уточняющую порядок действий во время экзаменов.
Согласно документу, в здание университета или института поступающие могут войти до 07:30 в первую смену и до 15:00 во вторую. При себе необходимо иметь пропуск абитуриента и паспорт.
«Во время процесса тестовых испытаний абитуриент имеет право пользоваться книгой с тестовыми заданиями в качестве черновика, заблаговременно выполнить тестовые задания, после этого упорядоченно сдать тестовые материалы наблюдателю группы, а также покинуть территорию, где проводятся тестовые испытания», — уточняется в тексте памятки.
Заполняются листы ответа шариковой ручкой синего цвета. Если экзамен проводится в виде теста, абитуриент должен закрасить соответствующие кружки в соответствии порядковым номером. На каждое тестовое задание дается по четыре альтернативных ответа.