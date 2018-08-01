Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые предупредили о смертельно опасной жаре
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Сети разгорелся скандал вокруг детей Аршавина и Барановской
Черное море очистят от жилья
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина
Календарь стрижек и ухода за волосами на август 2018 года
Банды ветеранов Донбасса грабят фермеров: власти не против - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10:17 (мск), источник: Sputnik

Навстречу знаниям: в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы

Государственный центр тестирования разработал «Памятку абитуриента», в которой приводится порядок действий во время испытаний.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане 1 августа стартуют вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Первая смена начинается в 8:00, вторая — в 15:00. Испытания продлятся до 15 августа.

Читайте также
МИД рассказал узбекистанцам, как не попасть под «депорт» в России

Подать документы в вузы абитуриенты смогли с 15 июня по 15 июля.

Государственный центр тестирования республики также разработал «Памятку абитуриента», уточняющую порядок действий во время экзаменов.

Согласно документу, в здание университета или института поступающие могут войти до 07:30 в первую смену и до 15:00 во вторую. При себе необходимо иметь пропуск абитуриента и паспорт.

«Во время процесса тестовых испытаний абитуриент имеет право пользоваться книгой с тестовыми заданиями в качестве черновика, заблаговременно выполнить тестовые задания, после этого упорядоченно сдать тестовые материалы наблюдателю группы, а также покинуть территорию, где проводятся тестовые испытания», — уточняется в тексте памятки.

Заполняются листы ответа шариковой ручкой синего цвета. Если экзамен проводится в виде теста, абитуриент должен закрасить соответствующие кружки в соответствии порядковым номером. На каждое тестовое задание дается по четыре альтернативных ответа.

Все новости региона
 Зажигательный танец Юлдуз Усмановой взбудоражил узнет
Железное чудо из Чуста: как делают самые известные ножи в мире
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Названы самые «больные» регионы России
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой Певец проводит лето на курорте Форте-деи-Марми с 5-летней Арианной.  
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь