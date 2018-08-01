Навстречу знаниям: в Узбекистане начались вступительные экзамены в вузы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане 1 августа стартуют вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Первая смена начинается в 8:00, вторая — в 15:00. Испытания продлятся до 15 августа.

Подать документы в вузы абитуриенты смогли с 15 июня по 15 июля.

Государственный центр тестирования республики также разработал «Памятку абитуриента», уточняющую порядок действий во время экзаменов.

Согласно документу, в здание университета или института поступающие могут войти до 07:30 в первую смену и до 15:00 во вторую. При себе необходимо иметь пропуск абитуриента и паспорт.

«Во время процесса тестовых испытаний абитуриент имеет право пользоваться книгой с тестовыми заданиями в качестве черновика, заблаговременно выполнить тестовые задания, после этого упорядоченно сдать тестовые материалы наблюдателю группы, а также покинуть территорию, где проводятся тестовые испытания», — уточняется в тексте памятки.