На перекрестке ул. Сурикова-Ленина временно закроют сквозной проезд
Объезд транспорта будет осуществляться через ул. Вейнбаума.
Объезд транспорта будет осуществляться через ул. Вейнбаума.
В центре Красноярска на сутки закроют сквозное движение автомобилей по перекрестку улиц Сурикова и Ленина. Ограничение вводится с завтрашнего дня — с 23 часов 2 августа, и продлится до 23 часов 3 августа. Об этом журналистам сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.
«Будет закрыто сквозное движение на перекрестке ул.
По его словам, с Вейнбаума автомобилисты смогут повернуть налево на ул. Ленина либо продолжить движение в сторону ул. Брянской.
После открытия этого перекрестка сквозное движение закроют на перекрестке ул. Вейнбаума — Ленина. Там работы будут производиться в субботу и воскресенье.