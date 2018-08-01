В ночь на 13 августа ростовчане увидят главный звездопад лета
В ночь на понедельник, 13 августа, ростовчане смогут увидеть самый красивый звездопад года.
В ночь на понедельник, 13 августа, ростовчане смогут увидеть самый красивый звездопад года.
Именно в это время будет пик активности метеорного потока Персеиды — каждую минуту в небе будет сгорать один метеор.
Лучше всего наблюдать за метеорным потоком с полуночи и до рассвета вдали от городской засветки, поскольку в черте города большинство метеоров не будут видны.
Кроме того, перед этим, 11 августа, ростовчане смогут стать свидетелями и частичного солнечного затмения.
Визуально Персеиды как будто прочерчивают небо,