Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
За что бьют в Турции российских туристов
Самомассаж: как подготовить лицо к вечеринке (видео)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Малиновская показала откровенный кадр из ванной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Подольскую без макияжа приняли за подростка
Самомассаж: как подготовить лицо к вечеринке (видео)
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Водитель сменил пол, чтобы сэкономить на страховке
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
11:36 (мск), источник: Деловое сообщество

В ночь на 13 августа ростовчане увидят главный звездопад лета

В ночь на понедельник, 13 августа, ростовчане смогут увидеть самый красивый звездопад года.

Именно в это время будет пик активности метеорного потока Персеиды — каждую минуту в небе будет сгорать один метеор.

Лучше всего наблюдать за метеорным потоком с полуночи и до рассвета вдали от городской засветки, поскольку в черте города большинство метеоров не будут видны.

Кроме того, перед этим, 11 августа, ростовчане смогут стать свидетелями и частичного солнечного затмения.

Визуально Персеиды как будто прочерчивают небо, из-за чего этот звездопад считается самым впечатляющим. Поток образуется из-за того, что планета проходит в это время года шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

Все новости региона
 Вся правда о сладких дыньках
Пока не видит начальник, или чем заняться в понедельник
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь