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11:25 (мск), источник: "Российская газета"

Минздрав назвал самые «болезненные» регионы России

Минздрав РФ назвал регионы страны с наиболее часто болеющими гражданами.

В ведомстве отметили, что в 2017 году в среднем по России было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения. Возглавил рейтинг Алтайский край.

— По информации ведомства за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания, — цитирует RT сообщение ведомства.

В пятерку самых «болезненных» регионов РФ также вошли Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.

А вот в Кабардино-Балкарии болезней зафиксировано меньше всего: 95 473,8 заболевания на душу населения. Наименьшие показатели заболеваемости также отмечены в Чечне, Курской области, Республике Тыва и Астраханской области.

Ранее Минздрав сообщил о регионах РФ с самой низкой и самой высокой смертностью. Как стало известно, меньше всего россияне умирают на севере и на Кавказе. Больше всего — в центральной России и на северо-западе.

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