Минздрав назвал самые «болезненные» регионы России
Минздрав РФ назвал регионы страны с наиболее часто болеющими гражданами.
Минздрав РФ назвал регионы страны с наиболее часто болеющими гражданами.
В ведомстве отметили, что в 2017 году в среднем по России было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения. Возглавил рейтинг Алтайский край.
— По информации ведомства за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания, — цитирует RT сообщение ведомства.
В пятерку самых «болезненных» регионов РФ также вошли
А вот в
Ранее Минздрав сообщил о регионах РФ с самой низкой и самой высокой смертностью. Как стало известно, меньше всего россияне умирают на севере и на Кавказе. Больше всего — в центральной России и на