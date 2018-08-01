Минздрав назвал самые «болезненные» регионы России

В ведомстве отметили, что в 2017 году в среднем по России было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения. Возглавил рейтинг Алтайский край.

— По информации ведомства за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания, — цитирует RT сообщение ведомства.

В пятерку самых «болезненных» регионов РФ также вошли Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.

А вот в Кабардино-Балкарии болезней зафиксировано меньше всего: 95 473,8 заболевания на душу населения. Наименьшие показатели заболеваемости также отмечены в Чечне, Курской области, Республике Тыва и Астраханской области.