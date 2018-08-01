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11:03 (мск), источник: Sputnik.by

Поэта-активиста «без пола» не пустили в Беларусь

«Гендерно-небинарная поэтка-перформерка-транс-активистка» Алок планировала выступить в Минске.

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские пограничники не пустили в страну «гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку» Алок Вейд-Мэнон, планировавшую выступить в Минске.

Визит необычной активистки из США был запланирован на эту неделю — она должна была выступить при поддержке посвященного гендеру интернет-проекта в белорусской столице.

Как сообщила вечером во вторник одна из организаторов мероприятия Вика Биран, Алок Вейд-Мэнон в страну не пустили — в минском аэропорту пограничники отказались пропускать «гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку» и сослались на статью № 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».

Согласно указанной статье, иностранного гражданина могут не пропустить через госграницу по целому ряду пунктов: от нарушения правил ее прохождения или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод белорусов.

Алок имеет американо-индийское происхождение. Себя активистка позиционирует как «гендерно-небинарного» человека, то есть ни «он», ни «она» — в английском Алок выбирает местоимение we («мы»). Предполагалось, что встреча с Алок в белорусской столице будет посвящена теме насилия, домогательств и феминизма.

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