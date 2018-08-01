Поэта-активиста «без пола» не пустили в Беларусь
«Гендерно-небинарная поэтка-перформерка-транс-активистка» Алок планировала выступить в Минске.
«Гендерно-небинарная поэтка-перформерка-транс-активистка» Алок планировала выступить в Минске.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские пограничники не пустили в страну «гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку» Алок
Визит необычной активистки из США был запланирован на эту неделю — она должна была выступить при поддержке посвященного гендеру
Как сообщила вечером во вторник одна из организаторов мероприятия Вика Биран, Алок
Согласно указанной статье, иностранного гражданина могут не пропустить через госграницу по целому ряду пунктов: от нарушения правил ее прохождения или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод белорусов.
Алок имеет