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10:55 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье к 1 сентября уже готовы 62% образовательных учреждений

Все отставания собираются устранить на этой неделе.

Сегодня, 1 августа, на заседании правительства Пермского края министр образования Раиса Кассина рассказала о ходе подготовки образовательных учреждений края к новому учебному году.

К 15 августа специальная комиссия должна проверить 1471 учреждений: школы, детские сады, техникумы, коллежи и центры дополнительного образования. Это около 2,3 тыс. зданий. В общей сложности на мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году выделено 1,4 млрд руб. Это на 150 млн больше, чем в прошлом году.

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В ходе подготовки к 1 сентября комиссия на смотрит санитарно-эпидемического состояние объекта образования, а также на пожарную и антитеррористическую безопасность. Для решения этих проблем ремонтируются пищеблоки, системы отопления, канализации и водоснабжения, устанавливаются автоматические пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, турникеты, ограждения и т. д. Капитальный ремонт прошёл в 30 учебных заведениях.

Губернатор Максим Решетников сообщил, что по состоянию на 27 июля к новому учебному году уже готовы 62% образовательных организаций — это 98% от плана. «Но нам нужно 100%, потому что если даже 1−2 школы окажутся не готовы, для нас это будет ЧП», — пояснил он.

По словам Раисы Кассиной, приёмка учебных образований идёт с опережением графика в восьми территориях. Это Пермь, а также Нытвенский, Добрянский, Краснокамский, Березовский, Сивинский, Юрлинский, Юсьвинский районы. Ещё 26 территорий работают ровно в графике, и для пяти — срок сдачи еще не наступил. Отставание наблюдается в девяти муниципалитетах. Особое опасение вызывают Кизеловский и Еловский районы. На 27 июля в Еловском районе готовность учебных учреждений составила 17%, а в Кизеле — 0%. Министр образования пояснила, что такие показатели связаны с Госпожнадзором, который уже проверил все объекты, но не выдал ни одного заключения. «Обещают выдать все заключения на этой неделе», — добавила Раиса Кассина.

Глава Еловского района Антон Чечкин пояснил, что по восьми из десяти непринятых учебных заведений сейчас оформляются бумаги. В оставшихся двух школах экстренно расширяют дверные проемы и устанавливают противопожарную систему. Работы планируется завершить на следующей неделе.

Помимо приёмки зданий также в образовательных заведениях идёт закупка новых учебников. Например, из-за изменения образовательных стандартов пришлось менять учебники для коррекционных школ и закупать учебники по астрономии. Раиса Кассина сообщила, что на закупку новых учебников выделили 38 млн руб., и уже обеспечили новыми учебными материалами все образовательные организации. Губернатор отметил, что некоторые учебные учреждения закупают учебники не у издательств, а перекупщиков. Так как в розницу цена оказывается на 30−50% дороже, губернатор поручил разработать единую систему, чтобы учебные заведения могли кооперироваться и совершать оптовые закупки.

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