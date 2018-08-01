Дело о коррупции в ГУПР: прокуроры третий день зачитывают обвинение
Ожидается, что судебный процесс будет длиться как минимум до начала декабря 2018 года.
Ожидается, что судебный процесс будет длиться как минимум до начала декабря 2018 года.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Государственные обвинители третий день зачитывают обвинение фигурантам уголовного дела о коррупции в ГУПР Мингорисполкома, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.
Минский областной суд 30 июля 2018 года начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича и его 12 подельников. Всем 13 фигурантам предъявлены обвинения по коррупционным статьям, под стражей находятся 5 обвиняемых. Они были задержаны весной 2017 года оперативниками КГБ, потом на стадии предварительного нескольким из них была изменена мера пресечения.
В первый день судебного рассмотрения дела было оглашено обвинение главному фигуранту дела Барисевичу. Он обвиняется в том, что склонил обвиняемых — начальников комбинатов школьного питания — передавать ему деньги за покровительство и попустительство по службе. Барисевич признал вину частично, заявив, что брал деньги не только для себя, но и для своих начальников.
Большинство из обвиняемых вину признали частично. К третьему суду обвинение было оглашено 11 людям. В зале, где рассматривается дело, находятся несколько родственников. Прокуроры сменяли друг друга, зачитывая текст обвинения. В первый день суда свободных мест не было.
Как сообщили источники, знакомые с ходом судебного разбирательства, судебный процессе будет длиться как минимум до начала декабря 2018 года. Материалы дела составляют более 70 томов.