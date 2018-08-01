Дело о коррупции в ГУПР: прокуроры третий день зачитывают обвинение

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Государственные обвинители третий день зачитывают обвинение фигурантам уголовного дела о коррупции в ГУПР Мингорисполкома, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

Читайте также Верховный суд Беларуси огласил статистику по делам о дедовщине в армии

Минский областной суд 30 июля 2018 года начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича и его 12 подельников. Всем 13 фигурантам предъявлены обвинения по коррупционным статьям, под стражей находятся 5 обвиняемых. Они были задержаны весной 2017 года оперативниками КГБ, потом на стадии предварительного нескольким из них была изменена мера пресечения.

В первый день судебного рассмотрения дела было оглашено обвинение главному фигуранту дела Барисевичу. Он обвиняется в том, что склонил обвиняемых — начальников комбинатов школьного питания — передавать ему деньги за покровительство и попустительство по службе. Барисевич признал вину частично, заявив, что брал деньги не только для себя, но и для своих начальников.

Большинство из обвиняемых вину признали частично. К третьему суду обвинение было оглашено 11 людям. В зале, где рассматривается дело, находятся несколько родственников. Прокуроры сменяли друг друга, зачитывая текст обвинения. В первый день суда свободных мест не было.