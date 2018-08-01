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11:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Начальник ГИБДД Хабаровска 2 августа отправится в народ

Встреча полицейского с горожанами пройдёт на площади им. Ленина.

Глава ГИБДД УМВД России по Хабаровску Игорь Михайловский 2 августа проведёт встречу с горожанами. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» инспектор отдела пропаганды автоинспекции дальневосточной столицы Александр Баранов, мероприятие пройдёт на площади имени Ленина со стороны ул. Гоголя с 12.00 до 13.00.

— Планируется, что встреча будет в режиме ответов на вопросы, — отметил Александр Баранов. — Рядом с местом мероприятия вывесим яркий указатель, если подведёт погода, беседу проведём в автобусе. Ждём автомобилистов, велосипедистов и пешеходов с различными вопросами и предложениями о работе госавтоинспекции. В ходе встречи сотрудники ГИБДД Хабаровска намерены провести опрос о качестве работы полицейских.

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