Убитый весной екатеринбургский бизнесмен «воскрес» в суде

Источник: AP 2018

Интересно, что иск был подан вчера, 31 июля, а самого бизнесмена убили еще в апреле.

В происходящем предстоит разобраться суду. В течение пяти рабочих дней судья должен ознакомиться с заявлением и принять решение об его рассмотрении.

«В том числе, будет выяснено, кто именно подал иск. Если он был подан по доверенности, то кем и когда она была выдана», — сообщили ЕАН в пресс-службе суда.

Согласно материалам на сайте ведомства, Павел Неверов пытается обанкротить свою супругу Марию. В качестве иного лица выступает ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Лига”». Сумма исковых требований — 2,3 млн рублей.

Известно, что у семьи предпринимателя в последние годы были финансовые трудности. Павел Неверов являлся поручителем по обязательствам своего предприятия — ООО «АвтоСоюз» (ГК «Олми»). Сумма долга компании перед банками, по данным на 2015 год, составляла 360 млн. Справиться с обязательствами Неверов не смог и был признан банкротом.

В апреле предприниматель был застрелен партнером по бизнесу Олегом Елкиным, который как поручитель был вынужден отвечать по кредитам Неверова. Убив Неверова, Елкин покончил с собой.