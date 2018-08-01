Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил телеведущую Михееву
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Черное море очистят от жилья
Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Малиновская показала откровенный кадр из ванной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Несуразный наряд сильно состарил 21-летнюю Хлою Морец
Рената Литвинова подчеркнула утонченную красоту дочери
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
11:25 (мск), источник: ЕАН

Убитый весной екатеринбургский бизнесмен «воскрес» в суде

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от екатеринбургского бизнесмена Павла Неверова — он требует признать банкротом свою супругу Марию.

Источник: AP 2018

Интересно, что иск был подан вчера, 31 июля, а самого бизнесмена убили еще в апреле.

В происходящем предстоит разобраться суду. В течение пяти рабочих дней судья должен ознакомиться с заявлением и принять решение об его рассмотрении.

«В том числе, будет выяснено, кто именно подал иск. Если он был подан по доверенности, то кем и когда она была выдана», — сообщили ЕАН в пресс-службе суда.

Согласно материалам на сайте ведомства, Павел Неверов пытается обанкротить свою супругу Марию. В качестве иного лица выступает ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Лига”». Сумма исковых требований — 2,3 млн рублей.

Известно, что у семьи предпринимателя в последние годы были финансовые трудности. Павел Неверов являлся поручителем по обязательствам своего предприятия — ООО «АвтоСоюз» (ГК «Олми»). Сумма долга компании перед банками, по данным на 2015 год, составляла 360 млн. Справиться с обязательствами Неверов не смог и был признан банкротом.

В апреле предприниматель был застрелен партнером по бизнесу Олегом Елкиным, который как поручитель был вынужден отвечать по кредитам Неверова. Убив Неверова, Елкин покончил с собой.

Позже неравнодушные собирали финансовую помощь для вдовы Павла Марии, которая осталась одна с тремя детьми.

Все новости региона
 В выставочном центре «Инэкспо» в
Свердловские заводы возвращаются на
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь