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11:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области передали штормовое предупреждение, грядут заморозки

К региону приближается холодный атмосферный фронт с севера.

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Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирской области на этой неделе ожидаются первые заморозки. Штормовое предупреждение сегодня объявили синоптики.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 3 августа по северу и северо-востоку области при прояснениях ожидаются заморозки до 0,-2 С. При этом днем погода в регионе будет довольно теплой + 15… +20 градусов, по Новосибирску +20… +22 градуса и без осадков.

После первых ночных заморозков в регион начнет возвращаться летнее тепло. В пятницу, 4 августа, температура воздуха в Новосибирске поднимется до +24… +26 градусов, по области до +27. Осадков не предвидится. Примерно такая же погода ожидается и в выходные.

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