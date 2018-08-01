В Новосибирской области передали штормовое предупреждение, грядут заморозки
К региону приближается холодный атмосферный фронт с севера.
К региону приближается холодный атмосферный фронт с севера.
В Новосибирской области на этой неделе ожидаются первые заморозки. Штормовое предупреждение сегодня объявили синоптики.
Как сообщается на сайте
После первых ночных заморозков в регион начнет возвращаться летнее тепло. В пятницу, 4 августа, температура воздуха в Новосибирске поднимется до +24… +26 градусов, по области до +27. Осадков не предвидится. Примерно такая же погода ожидается и в выходные.