В Новосибирской области передали штормовое предупреждение, грядут заморозки

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 3 августа по северу и северо-востоку области при прояснениях ожидаются заморозки до 0,-2 С. При этом днем погода в регионе будет довольно теплой + 15… +20 градусов, по Новосибирску +20… +22 градуса и без осадков.