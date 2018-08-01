«Крымавтотранс» возобновил онлайн-продажу билетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В среду, 1 августа, предприятие «Крымавтотранс» возобновляет услугу покупки билетов в режиме онлайн. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В среду, 1 августа, предприятие «Крымавтотранс» возобновляет услугу покупки билетов в режиме онлайн. Об этом сообщает
«Крымавтотранс» запустил
На этом же ресурсе доступно актуальное расписание, которое постоянно обновляется. В «Крымавтотрансе» уточнили, что оплата билетов возможна банковскими картами системы «Мир», а так же международными системами Visa и MasterCard.
Ранее директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук анонсировал возобновление