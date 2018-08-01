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12:51 (мск), источник: Клопс.ru

Эксперт объяснил необходимость полива калининградских дорог в жару

В аномально жаркую погоду, которая установилась в Калининграде, следует обязательно поливать дороги ради их сохранения. Такую точку зрения высказал «Клопс» автоэксперт Алексей Нестеров.

В состав асфальта входит битум — вещество, которое в жаркую погоду начинает плавиться. В итоге асфальт размягчается, и на трассах с высокой интенсивностью движения деформируется дорожное полотно.

«Чтобы охлаждать и сохранять дороги, их нужно поливать водой», — объяснил Нестеров.

«Сейчас на поверхности асфальта при прямых лучах порядка 70 градусов, в этих условиях начинается деформация покрытия», — отмечает заслуженный дорожник Кузбасса Геннадий Савкин. По его словам, увлажнение дорожного покрытия должно проходить несколько раз в день.

На улицах Калининграда в жару работают пять поливочных машин, сообщили «Клопс» на предприятии МБУ «Чистота». Увлажняются проезжие части основных магистралей.

«Машины поливают, но всё моментально испаряется. Техники не хватает, количество новых дорог увеличивается, а машин сколько было в нашем парке, столько и осталось», — пояснил начальник цеха санитарной уборки Владимир Абрамов.

Горожане отмечают, что и этих пяти поливочных машин в городе не видно. По трамвайным путям ездит лишь поливочная машина «ГорТранса».

Ближайшие дни всё ещё будут жаркими. В Калининграде в среду, 1 августа, термометр покажет на девять градусов выше среднего исторического уровня.

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