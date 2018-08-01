Борис Кубай: В Приморье возможны грозы с градом

Источник: Вести Приморье

Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода о погоде, которая ожидает приморцев на этой неделе и в начале следующей.

— Борис Викторович, на сайте МЧС появилось предупреждение о сильных ливнях в период с 4 по 6 августа на всей территории Приморского края. С чем это будет связано, с тайфуном или циклоном?

— Давайте по порядку. Насколько вы помните, благодаря тому, что тихоокеанский антициклон приподнял с юга на север высотную фронтальную зону, циклоны с дождями стали проходить севернее Приморья, а к нам начала поступать тропическая воздушная масса, в результате чего установилась жара. Поскольку данный тип атмосферной циркуляции будет сохраняться до пятницы, то и жаркая и душная погода продержится в крае до конца рабочей недели.

Далее ожидается некоторое ослабление тихоокеанского антициклона и отход его на несколько градусов широты к югу. На столько же градусов к югу переместится и высотная фронтальная зона, вдоль которой будет располагаться атмосферный фронт с небольшими циклоническими волнами. Фронт достаточно контрастный, с градиентом температуры 6−8 градусов. Волны будут перемещаться друг за другом с северо-запада на юго-восток в сопровождении ливневых дождей, кое-где с грозами и градом.

— По каким районам могут пройти наиболее интенсивные ливни?

— Так как ожидается одновременное движение фронтальной зоны с севера на юг, а волновых возмущений — с северо-запада на юго-восток, то интенсивность дождей может возрастать с севера на юг и с северо-запада на юго-восток. В северных районах края дождей может не быть вовсе, в центральных районах они могут быть не продолжительными и к концу дня 4 августа, скорее всего, закончатся. На юге же края дожди могут пройти и 5 августа. 6 августа остатки дождя могут наблюдаться на крайнем юге Приморья.

— Как надолго может обосноваться фронтальная зона вблизи южного побережья Приморья?