Борис Кубай: В Приморье возможны грозы с градом
Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода о погоде, которая ожидает приморцев на этой неделе и в начале следующей.
Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода о погоде, которая ожидает приморцев на этой неделе и в начале следующей.
Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода о погоде, которая ожидает приморцев на этой неделе и в начале следующей.
— Борис Викторович, на сайте МЧС появилось предупреждение о сильных ливнях в период с 4 по 6 августа на всей территории Приморского края. С чем это будет связано, с тайфуном или циклоном?
— Давайте по порядку. Насколько вы помните, благодаря тому, что тихоокеанский антициклон приподнял с юга на север высотную фронтальную зону, циклоны с дождями стали проходить севернее Приморья, а к нам начала поступать тропическая воздушная масса, в результате чего установилась жара. Поскольку данный тип атмосферной циркуляции будет сохраняться до пятницы, то и жаркая и душная погода продержится в крае до конца рабочей недели.
Далее ожидается некоторое ослабление тихоокеанского антициклона и отход его на несколько градусов широты к югу. На столько же градусов к югу переместится и высотная фронтальная зона, вдоль которой будет располагаться атмосферный фронт с небольшими циклоническими волнами. Фронт достаточно контрастный, с градиентом температуры 6−8 градусов. Волны будут перемещаться друг за другом с
— По каким районам могут пройти наиболее интенсивные ливни?
— Так как ожидается одновременное движение фронтальной зоны с севера на юг, а волновых возмущений — с
— Как надолго может обосноваться фронтальная зона вблизи южного побережья Приморья?
— Согласно прогнозам, эта фронтальная зона сделает своё дело и размоется над Японским морем. А над