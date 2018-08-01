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11:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцы заплатили 2,5 млн рублей штрафов за табак

Наказание последовало за курение и торговлю в неразрешённых местах.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, в этом году за нарушение требований федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже привлекли к административной ответственности 162 точки. Общая сумма административных штрафов — более 2,5 миллионов рублей.

Нарушения были выявлены специалистами контролирующих органов во время проверок и рейдов, во время которых было взято 58 проб табачных изделий. Кстати, лабораторные исследования сигарет на содержание смолы и никотина нарушений не выявили. Выяснилось, что все пробы табачных изделий соответвуют требованиям ТР ТС 035/2014 «Технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию».

Но были зафиксированы другие нарушения федерального законодательства: запрет курения на некоторых территориях, а также в помещениях, на объектах, продажа сигарет на расстоянии менее 100 метров до школьной территории. В магазинах выкладывают табачную продукцию на прилавки, что запрещено. Были обнаружены сигареты без акцизных марок.

Управление подало в суды 5 исковых заявлений о признании действий продавцов (юридических лиц), торгующих рядом со школами, техникумами, противоправными. Два уже судами рассмотрены и удовлетворены, три — находятся на стадии рассмотрения.

Напоминаем, что табачная интоксикация — одна из основных причин, провоцирующая серьёзные заболевания. В табачном дыме присутствует более четырех тысяч химических веществ, из которых 250 известны, как вредные, а более 50, как канцерогенны. Табачный дым содержит никотин, который является сильнодействующим нейротоксином и кардиотоксином.

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