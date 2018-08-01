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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы стали есть больше мяса и меньше картошки

Волгоградстат подвел итоги исследования, в ходе которого выяснил, чем питаются волгоградцы. По данным статистики, рацион среднестатистического волгоградца улучшился.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, по итогам 2017 года волгоградцы стали больше употреблять жиров, сахара и кондитерских изделий, морепродуктов, яиц, мяса и хлеба. А вот овощей и фруктов — наоборот меньше. Не любят волгоградцы бахчевые культуры, а также молоко и молочные продукты.

А вот сельские жители предпочитают сахар и кондитерские изделия. По итогам 2017 года на селе потребление этих продуктов выросло аж на 42 процента. Также в селах стали есть больше рыбы и морепродуктов, хлеба, овощей и бахчевых, жиров, в том числе растительного масла, мяса и мясных продуктов, фруктов и яиц.

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