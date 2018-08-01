Минкультуры: новый закон о кинофестивалях упрощает их проведение

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«Благодаря поправкам упрощаются условия осуществления деятельности по организации и проведению международных кинофестивалей на территории Российской Федерации, а также условия показа фильмов по телевидению», — отмечает министерство.

Минкультуры считает, что поправки «устраняют несправедливость», связанную с тем, что раньше российские фильмы не могли демонстрироваться на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения, а зарубежные могли. Кроме того, теперь организатору кинофестиваля не нужны документы, подтверждающие ввоз фильма на территорию страны. Прокатное удостоверение также не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по телевидению.

Госдума приняла поправки о проведении кинофестивалей 26 июля, а Совет федерации одобрил их 28 июля. Закон уточняет определение международной кинофестиваля: у него должно быть жюри, конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней, а показ картины возможен, если она была снята не больше года назад. Список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Минкульт. Участники рынка считают, что это лишит зрителей показов авторского кино, ретроспектив и многих кинособытий. Кинотеатральные сети и организаторы кинофестивалей попросили президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию.