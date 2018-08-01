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11:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Ошибка эксперта: доказательства вины мэра Дальнегорска рухнули в суде

Главные доказательства вины мэра приморского города Дальнегорска Игоря Сахуты рухнули в суде. Суд признал недопустимыми все три экспертизы по делу чиновника и исключил их из состава доказательств. Эксперт допустил грубейшие ошибки, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Источник: AP 2018

Суд удовлетворил ходатайство адвоката мэра Дальнегорска Игоря Сахуты и исключил все три экспертизы, которые по версии следствия, якобы доказывали вину чиновника, из состава доказательств.

Экспертизы на стадии следствия были проведены экспертом филиала по Приморскому краю АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».

«Проведенные на стадии следствия экспертизы по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Дальнегорского городского округа являются основными доказательствами гособвинения. И, по версии следствия, определяют ущерб, нанесенный Игорем Сахутой Фонду реформирования ЖКХ, бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Нами был представлен целый перечень аргументов, доказывающих, что данные экспертизы незаконны», — сообщила адвокат мэра Дальнегорска Маргарита Люденко.

Доводы защиты убедительно доказали, что в представленных следствием в суд в качестве главных доказательств вины Игоря Сахуты экспертизах незаконно буквально все: от формальных ошибок, допущенных экспертом, до серьёзных нарушений при проведении исследований.

Представитель гособвинения заместитель прокурора Дальнегорска Денис Биктудин с аргументами защиты не согласился.

Однако в ходе судебного заседания был допрошен эксперт, который ранее работал в филиале АО «Ростехинвентаризация — федеральное БТИ» по Приморскому краю. Эксперт вынужден был признать, что допустил ряд серьезных ошибок при проведении экспертизы.

Изучив все доводы сторон, судья Александр Кухта вынес решение:

«Ходатайство защиты Игоря Сахуты удовлетворить. Признать недопустимыми и исключить из состава доказательств по уголовному делу все три экспертизы по определению рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории Дальнегорского городского округа».

«Таким образом, теперь у обвинения нет оснований заявлять, что при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья моим подзащитным был нанесен ущерб Фонду реформирования ЖКХ, бюджетам Приморского края и Дальнегорского городского округа. Хотя, таких оснований у гособвинения не было и раньше, так как сами экспертизы такой ущерб не определял», — подчеркнула адвокат господина Сахуты.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении мэра приморского моногорода Дальнегорск Игоря Сахуты было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2015 году, при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, мэр причинил ущерб Фонду реформирования ЖКХ, бюджетам Дальнегорска и Приморского края на сумму в 22 млн рублей. Однако сам Сахута и его защита настаивали и продолжают настаивать: не только никакого ущерба не было, но и действия мэра и его команды сэкономили бюджету порядка 640 тыс. рублей.

Эти факты подтвердила и свидетель по уголовному делу, начальник управления финансов администрации Дальнегорска Юлия Столярова.

Сэкономленные средства были возвращены в бюджет и в Фонд реформирования ЖКХ.

Решением суда в августе 2017 года Игорь Сахута был отстранен от исполнения обязанностей. Однако уже 12 апреля вернулся на свое рабочее место.

В настоящее время в Дальнегорском районном суде продолжаются слушания по уголовному делу.

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