На контрасте: Мила Кунис показала, как можно стильно сочетать «несочетаемое»

Несколько дней назад над Милой Кунис жестко смеялись в сети, всячески намекая, что платья без бретелей — это не ее фасон. И, кажется, актриса усвоила урок. На днях она появилась на публике ну в очень стильном образе, раскритиковать который не поворачивается язык.

Мила Кунис.

«Похожа на бабушку»: Мила Кунис в мятом комбинезоне стала предметом насмешек.

На улицах Нью-Йорка она появилась в красных брюках-клеш и нежно-голубой рубашке. Казалось бы несочетаемые, на первый взгляд, цвета смотрелись очень гармонично. Образ дополнили босоножки в стиле ретро с «гороховым» принтом. Волосы актриса выпрямила, а в макияже сделала акцент на глаза, подчеркнув их розовыми тенями. Получилось очень магнетически!

Мила Кунис.