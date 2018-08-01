На контрасте: Мила Кунис показала, как можно стильно сочетать «несочетаемое»
На этот раз актриса Мила Кунис не прогадала и выбрала действительно очень элегантный и необычный образ.
На этот раз актриса Мила Кунис не прогадала и выбрала действительно очень элегантный и необычный образ.
Несколько дней назад над Милой Кунис жестко смеялись в сети, всячески намекая, что платья без бретелей — это не ее фасон. И, кажется, актриса усвоила урок. На днях она появилась на публике ну в очень стильном образе, раскритиковать который не поворачивается язык.
Мила Кунис.
«Похожа на бабушку»: Мила Кунис в мятом комбинезоне стала предметом насмешек.
На улицах
Мила Кунис.
Кстати, довольно непривычно видеть Милу в таком образе. Обычно актриса предпочитает street style. Зачастую даже на вечеринки она приходит в джинсах и футболке, оставляя сексуальные платья для громких светских мероприятий.