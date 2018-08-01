Эмир Кустурица в составе фолк-группы даст бесплатный концерт на Набережной в Иркутске

Традиционный Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Приангарье с 1 по 12 сентября, и станет уже 13-м по счету. Основатель и художественный руководитель фестиваля, Народный артист России, иркутянин Денис Мацуев на этот раз наряду с музыкантами с мировым именем и юными дарованиями пригласил в столицу Прибайкалья Эмира Кустурицу, прославленного сербского кинорежиссера, обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей» легендарного Каннского фестиваля, кавалера ордена Почетного легиона. Напомним, Денис Мацуев сам об этом сообщил в соцсетях.

Эмир Кустурица выступит в качестве участника фолк-рок группы The No Smoking Orchestra на концерте в формате Open-Air, который пройдет сразу после официального закрытия фестиваля на набережной Ангары, возле памятника Александру III.

Также планируется, что он проведет творческую встречу с иркутскими режиссерами и студентами творческих специальностей, примет участие в футбольном матче в качестве игрока команды «Звезды на Байкале». Напомним, что традиция проводить такие матчи зародилась тоже благодаря Денису Мацуеву, большому любителю и ценителю футбола.

Концерты в рамках фестиваля будут проходить в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, в Филармонии и Органном зале. Также Денис Мацуев даст сольный концерт в Братске.