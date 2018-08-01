Ростовчан удивил «резиновый» ВАЗ
Вечером во вторник, 31 июля, очевидцы заметили на улице Орбитальной в
Вечером во вторник, 31 июля, очевидцы заметили на улице Орбитальной в
Публикация об этом появилась в популярном городском паблике в социальных сетях. Судя по всему, водитель решил проверить не только вместимость своего автомобиля, но и удачу на предмет того, попадутся ли ему инспекторы ГИБДД на пути во время поездки.
«В тесноте, да не пешком», — написал автор снимка, который ехал сзади отечественной машины.
В комментариях ростовчане отметили, что видели и не такие вещи и стали рассказывать о рекордах вместимости, которые устанавливали они или их знакомые.