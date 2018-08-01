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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде прокуратура выявила санитарные нарушения в частном детском саду

Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила санитарно-эпидемические нарушения в частном детском саду «В гостях у сказки» на улице Верхние Поля, 12. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В частности, при осмотре медицинских книжек четырех сотрудников детсада проверяющие не нашли данные о профилактических прививках. Кроме этого, столы и стулья в группах не были промаркированы, не промаркирована была и часть кухонной посуды, а в помещениях старшей группы радиаторы отопления были без ограждения.

В отношении директора ООО «Маленькая страна», оказывающего услуги частного детского сада, возбудили административное дело и оштрафовали на три тысячи рублей.

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