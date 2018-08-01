В Калининграде прокуратура выявила санитарные нарушения в частном детском саду
Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила
Прокуратура Ленинградского района Калининграда выявила
В частности, при осмотре медицинских книжек четырех сотрудников детсада проверяющие не нашли данные о профилактических прививках. Кроме этого, столы и стулья в группах не были промаркированы, не промаркирована была и часть кухонной посуды, а в помещениях старшей группы радиаторы отопления были без ограждения.
В отношении директора ООО «Маленькая страна», оказывающего услуги частного детского сада, возбудили административное дело и оштрафовали на три тысячи рублей.