Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе 1 августа
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе с 11:00 и до вечера среды
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе с 11:00 и до вечера среды
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 1 августа в Москве и Подмосковье сохранится жаркая погода с температурой до 30 градусов тепла.