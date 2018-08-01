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14:17 (мск), источник: ТАСС

Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе 1 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе с 11:00 и до вечера среды из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Источник: Reuters

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 1 августа в Москве и Подмосковье сохранится жаркая погода с температурой до 30 градусов тепла.

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