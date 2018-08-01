ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей

Источник: РИА "Новости"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Физлица с 1 января 2019 года могут оплачивать имущественные налоги одним платежом, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Закон, упрощающий физлицам уплату имущественных налогов и устанавливающий единый налоговый платеж, подписан президентом РФ.

Физлица смогут в рамках одного платежного поручения перечислять средства в бюджетную систему. Сумма будет зачисляться на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. Предполагается, что в первую очередь будут зачитываться суммы для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам при наличии таковых. Налогоплательщик будет проинформирован о принятом решении. Все данные также будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, единый платеж может осуществить не только налогоплательщик, но и иное лицо за него.

Однако другой человек будет не вправе требовать возврата денежных средств — только сам налогоплательщик имеет на это право.