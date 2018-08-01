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12:54 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутске запретят парковку на улице Новокузьмихинская

С 21 августа парковка в районе строения № 2 на Новокузьмихинской улице будет запрещена.

Источник: Агентство «Москва»

Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Решение было принято в связи с тем, что припаркованные автомобили перекрывают единственный проезд для аварийных служб к жилым домам №№ 7 и 9, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

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