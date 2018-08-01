В Иркутске запретят парковку на улице Новокузьмихинская
С 21 августа парковка в районе строения № 2 на Новокузьмихинской улице будет запрещена.
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С 21 августа парковка в районе строения № 2 на Новокузьмихинской улице будет запрещена.
Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Решение было принято в связи с тем, что припаркованные автомобили перекрывают единственный проезд для аварийных служб к жилым домам №№ 7 и 9, сообщает