Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил телеведущую Михееву
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Уфе потерявшуюся 3-летнюю девочку нашли на козырьке балкона 15 этажа
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Подольскую без макияжа приняли за подростка
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:36 (мск), источник: РИА Новости

Резерват «Горный Урал» включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Решение о создании на Южном Урале биосферного резервата «Горный Урал» было принято на заседании 30-й сессии международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Индонезии, сообщает пресс-служба Минприроды России. Решение о создании на Южном Урале биосферного резервата «Горный Урал» было принято на заседании 30-й сессии международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Индонезии, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Источник: РИА Новости

Согласно проекту, в резерват включены такие особо охраняемые природные территории, как нацпарк «Таганай», Аршинский заказник, памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры» и «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна».

Читайте также
Биосферный резерват появится на Южном Урале

Помимо этого в резерват вошла часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, а также Кусинского муниципального района Челябинской области.

«Основная цель создания биосферного резервата — формирование правильных, взаимовыгодных взаимоотношений местного населения и уникальных природных территорий. Устойчивое развитие, сохранение, изучение и демонстрация — основные принципы функционирования биосферных резерватов», — отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

По его словам, одной из целей при создании резервата является выработка правильного отношения населения к охраняемым территориям. Он также добавил, что помимо сохранения природы одной из главных задач станет развитие туризма на российском и международном уровнях.

Все новости региона
 В Челябинской области ищут девушку, упавшую в озеро с гидроцикла
Резерват 'Горный Урал' включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь