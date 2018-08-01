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12:54 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на 50-ти улицах на две недели отключают горячую воду

В Калининграде с 1 по 14 августа в домах на пятидесяти улицах не будет горячей воды, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

Источник: Новый Калининград

Там пояснили, что это связано с плановым ремонтом РТС «Восточная», а также котельных на ул. Чувашская, 4, Гагарина, 41−45 и М. Гвардия, 4. Так, без горячего водоснабжения останутся потребители, проживающие по улицам:

Московский пр., 1812 года, Грига, Литовский вал, Лесопильная, Фрунзе, 9 Апреля, Клиническая, Тюленина, Ярославская, Зарайская, Кирпичная Гражданская, Угловая, Трибуца, Мариупольская, Красноярская, Черепичная, Томская, Пионерская, Боткина, Ялтинская, Стекольная, Баграмяна, набережная Петра Великого, Загорская, Бесселя, Больничная, Буткова, Галицкого, Космическая, Сибирская, Геологическая, Вагнера, Звёздная, Барнаульская, Ленинский пр.№ 30−32, Аксакова, Бакинская, Бежецкая, Белибейская, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, Свердлова, Тульская, Чукотская, Шуйская 1-я, Шуйская 2-я, Чувашская, 2; 9; 11, Гагарина 41−45; 74−76.

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