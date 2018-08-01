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12:42 (мск), источник: Новости Перми

Пермские общественники прокомментировали ситуацию с отменой «Парада зомби»

На днях представители пермской епархии выразили свое негативное мнение относительно ежегодного мероприятия «Парад зомби». В итоге организаторы отменили парад, что вызвало общественный резонанс.

Источник: Новости Перми

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что ей лично не симпатичен образ зомби, но все это — «вопрос вкуса и воспитания». Детский омбудсмен заявила, что федеральный закон N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вообще не регламентирует проведение каких-либо мероприятий. В анонсе парада зомби не усматривается признаков нарушения закона. Поэтому участие или неучастие детей в подобных парадах — это ответственность сугубо родителей.

Согласно действующему в Пермском крае постановлению есть комендантский час, который ограничивает время пребывания в общественных местах детей без родителей или других взрослых законных представителей зимой до 22:00, летом до 23:00.

Председатель пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев высказал на своей странице в Facebook мнение, что в отмене парада зомби виноват прежде всего его организатор — Артем Феоктистов. По мнению общественника, организатор просто испугался негативного мнения со стороны епархии и пошел у них на поводу.

— С епархии, метрополии и прочих — взятки гладки. Церковные бюрократы вольны говорить все что угодно, но никто не обязан, помимо своей воли, следовать тому, что они говорят. Пермская епархия — не полиция, не прокуратура и даже не духовная ячейка «Единой России», я надеюсь, — считает Игорь Аверкиев.

Среди пермяков мнения о ситуации разделились. Православные горожане, в основном, родители маленьких детей, поддержали мнение епархии. Другие пермяки посчитали, что никто не вправе запрещать проводить «Парад зомби», так как это ограничивает их свободу и права граждан светского государства.

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