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12:54 (мск), источник: РИА Крым

Конфликт интересов: Киселев о ситуации вокруг набережной Коктебеля

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Препятствуя передаче набережной Коктебеля под реконструкцию, предусмотренную Федеральной целевой программой, узкая группа людей во власти Феодосии действует исключительно в собственных корыстных интересах и не учитывает мнение жителей поселка.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» выразил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию вокруг Коктебеля.

Во вторник депутаты Феодосийского горсовета перенесли рассмотрение проекта о передаче участка набережной в поселке Коктебель в собственность Республики Крым. От данного решения зависела ее реконструкция в рамках федеральной целевой программы. Этому предшествовало заседание Общественного совета города, на котором люди раскритиковали инициативу. Общественники и предприниматели курортного поселка выразили обеспокоенность, что могут лишиться своих торговых объектов, установленных на территории набережной.

«Накануне был продемонстрирован конфликт интересов — личного и общественного. Личное взяло верх у депутатов и так называемого гражданского актива Коктебеля над общественным. Известно, что у кого-то из депутатов там стоит лавочка, у кого-то ресторанчик, кто-то что-то “крышует” и гораздо ценнее сохранить эту токсичную точку, чем преобразовать Коктебель в современный курорт мирового уровня. Сейчас мы консервируем нынешнюю архитектурную убогость поселка, достойного лучшей судьбы. Что касается торговли, то с новой набережной ее нужно переносить на торговую улицу-дублер набережной. Она будет проходить параллельно набережной чуть вглубь поселка. Это своего рода коктебельский Арбат, предусмотренный в предложениях к генплану поселка», — сказал Киселев.

Будучи жителем поселка Коктебель, Дмитрий Киселев считает, что вопрос реконструкции набережной крайне важен для развития курорта, поскольку сейчас в прибрежной зоне отдыха люди вынуждены работать и предлагать отдыхающим сервис в антисанитарных условиях. И здесь важно слышать мнение каждого местного жителя, а не только заинтересованных в сиюминутной прибыли предпринимателей. Поэтому Киселев предлагает вынести вопрос о реконструкции набережной на поселковый референдум, тем более, что соответствующий опыт у Коктебеля есть. В 1991 году жители Планерского проголосовали за возвращение исторического названия — Коктебель. Кстати, в тот год на референдум выносился и второй вопрос об административном переподчинении пгт из Судаксого района в Феодосийский.

«Сегодня Коктебель приобрел совершенно новое звучание и новый вес. Мне кажется, что сейчас даже можно вынести на референдум и вопрос выделения Коктебеля в самостоятельное муниципальное образование, если феодосийские депутаты и впредь будут препятствовать развитию этого прекрасного места. Пока референдум — это лишь идея, но, думаю, люди ее поддержат, поскольку невозможно продолжать издевательство над прекрасным уголком Крыма»
Киселев
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