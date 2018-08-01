Какая погода ждет татарстанцев в августе?

По данным Гидрометцентра РТ, 1 августа по республике без осадков, ветер северо-восточный. Днем +23 +28 градусов.

2 августа переменная облачность без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе с усилениями до 15−20 м/с. Ночью +12 +17 градусов, днем воздух по Татарстану прогреется до +25 +30 градусов.

3 августа характер погоды сохранится. Ночью +14 +10, днем +24 +29 градусов.