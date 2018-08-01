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13:12 (мск), источник: АиФ Казань

Какая погода ждет татарстанцев в августе?

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха и количество осадков в августе в Татарстане будет в пределах средней многолетней нормы. Однако сохраняется чрезвыйчная пожарная опасность.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с

По данным Гидрометцентра РТ, 1 августа по республике без осадков, ветер северо-восточный. Днем +23 +28 градусов.

2 августа переменная облачность без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе с усилениями до 15−20 м/с. Ночью +12 +17 градусов, днем воздух по Татарстану прогреется до +25 +30 градусов.

3 августа характер погоды сохранится. Ночью +14 +10, днем +24 +29 градусов.

По данным Гидметцентра РФ, теплая погода сохранится до выходных — 4 августа средняя температура составит +25 градусов. В воскресенье, 5 августа, ожидается дождь и +25 градусов. Со следующей недели 6 и 7 августа температура немного снизится до +23 градусов тепла.

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