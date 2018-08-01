Какая погода ждет татарстанцев в августе?
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха и количество осадков в августе в Татарстане будет в пределах средней многолетней нормы. Однако сохраняется чрезвыйчная пожарная опасность.
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха и количество осадков в августе в Татарстане будет в пределах средней многолетней нормы. Однако сохраняется чрезвыйчная пожарная опасность.
По данным Гидрометцентра РТ, 1 августа по республике без осадков, ветер
2 августа переменная облачность без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер
3 августа характер погоды сохранится. Ночью +14 +10, днем +24 +29 градусов.
По данным Гидметцентра РФ, теплая погода сохранится до выходных — 4 августа средняя температура составит +25 градусов. В воскресенье, 5 августа, ожидается дождь и +25 градусов. Со следующей недели 6 и 7 августа температура немного снизится до +23 градусов тепла.