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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На чемпионате WordSkills Россия Кузбасс представят 25 студентов

Финал чемпионата пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.

Кузбасс на WordSkills Россия представят 25 студентов техникумов и колледжей.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 12 компетенциях, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ожидается, что на чемпионат съедутся представители 85 регионов РФ, поэтому конкуренция среди участников будет высокой.

В 2017 году Кузбасс на WordSkills Россия представляли 9 студентов из 6 организаций. Студент КузТАГиС Валерий Гасанов одержал победу в номинации «кирпичная кладка». Студент КПТТ Анатолий Матюшкин и студенты КузТАГиС Александр Веклюк и Алексей Нифонтов стали вторыми в компетенциях «обслуживание грузовой техники» и «геодезия». Студентка КемТИПиСУ Надежда Рендфлейш взяла «бронзу» в компетенции «хлебопечение».

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