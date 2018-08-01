На чемпионате WordSkills Россия Кузбасс представят 25 студентов

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 12 компетенциях, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ожидается, что на чемпионат съедутся представители 85 регионов РФ, поэтому конкуренция среди участников будет высокой.

В 2017 году Кузбасс на WordSkills Россия представляли 9 студентов из 6 организаций. Студент КузТАГиС Валерий Гасанов одержал победу в номинации «кирпичная кладка». Студент КПТТ Анатолий Матюшкин и студенты КузТАГиС Александр Веклюк и Алексей Нифонтов стали вторыми в компетенциях «обслуживание грузовой техники» и «геодезия». Студентка КемТИПиСУ Надежда Рендфлейш взяла «бронзу» в компетенции «хлебопечение».