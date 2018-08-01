На чемпионате WordSkills Россия Кузбасс представят 25 студентов
Финал чемпионата пройдет с 8 по 12 августа в
Финал чемпионата пройдет с 8 по 12 августа в
Кузбасс на WordSkills Россия представят 25 студентов техникумов и колледжей.
Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 12 компетенциях, сообщает
В 2017 году Кузбасс на WordSkills Россия представляли 9 студентов из 6 организаций. Студент КузТАГиС Валерий Гасанов одержал победу в номинации «кирпичная кладка». Студент КПТТ Анатолий Матюшкин и студенты КузТАГиС Александр Веклюк и Алексей Нифонтов стали вторыми в компетенциях «обслуживание грузовой техники» и «геодезия». Студентка КемТИПиСУ Надежда Рендфлейш взяла «бронзу» в компетенции «хлебопечение».