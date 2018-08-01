В трамваях Екатеринбурга исчезли кондукторы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, УралПолит.Ru. Теперь пассажиры будут передавать деньги за проезд водителю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, УралПолит.Ru. Теперь пассажиры будут передавать деньги за проезд водителю.
В Екатеринбурге начали ходить трамваи без кондукторов. Как стало известно, сотрудники
Многие местные жители остались недовольны подобными экспериментами. Как поясняет одна из пассажирок, расплачиваться с водителем — опасно, поскольку помимо проезда он занимается и управлением трамваем, а в городе немало перекрестков, требующих особого внимания рулевого. Нашлись и те, кто отметили, что пассажиропоток сейчас небольшой