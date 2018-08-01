В трамваях Екатеринбурга исчезли кондукторы

В Екатеринбурге начали ходить трамваи без кондукторов. Как стало известно, сотрудники трамвайно-троллейбусного управления решили провести эксперимент: в ближайшее время пассажиры 11 маршрута будут оплачивать проезд водителю. Как пояснили журналистам в ведомстве, подобный план будет реализовываться только на одном маршруте и только в часы низкого пассажиропотока. С помощью таких мер власти тестируют новую схему, чтобы выяснить ее плюсы и минусы. Если она окажется эффективной, то в скором времени ее введут на постоянную основу.