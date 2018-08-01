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13:03 (мск), источник: УралПолит.ру

В трамваях Екатеринбурга исчезли кондукторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, УралПолит.Ru. Теперь пассажиры будут передавать деньги за проезд водителю.

В Екатеринбурге начали ходить трамваи без кондукторов. Как стало известно, сотрудники трамвайно-троллейбусного управления решили провести эксперимент: в ближайшее время пассажиры 11 маршрута будут оплачивать проезд водителю. Как пояснили журналистам в ведомстве, подобный план будет реализовываться только на одном маршруте и только в часы низкого пассажиропотока. С помощью таких мер власти тестируют новую схему, чтобы выяснить ее плюсы и минусы. Если она окажется эффективной, то в скором времени ее введут на постоянную основу.

Многие местные жители остались недовольны подобными экспериментами. Как поясняет одна из пассажирок, расплачиваться с водителем — опасно, поскольку помимо проезда он занимается и управлением трамваем, а в городе немало перекрестков, требующих особого внимания рулевого. Нашлись и те, кто отметили, что пассажиропоток сейчас небольшой из-за каникул у школьников. Когда же учащиеся снова начнут посещать соответствующие заведения, вероятность травмироваться значительно возрастет.

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