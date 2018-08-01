В школах Екатеринбурга не хватает 30 тысяч мест

Источник: УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга озадачены проблемой создания новых мест в школах города для перехода на обучение в одну смену. Чтобы решить эту задачу, необходимо создать минимум 30 тысяч мест. Об этом заявил заместитель главы уральской столицы по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, передает «Уралинформбюро».

«Для этого нужно провести реконструкцию старых школ и построить новые. Только в Кировском районе реконструировали школы № 37 и № 88. Мы планируем строительство здания начальной школы гимназии № 35 на 550 мест и пристроя к зданию гимназии № 47 на улице Данилы Зверева на 500 мест.

Кроме того, на месте воинской части на перекрестке Блюхера и Данилы Зверева будет построена новая школа на 1 200 мест. Решается вопрос о передаче земельного участка от Минобороны муниципалитету", — цитирует чиновника пресс-служба мэрии.