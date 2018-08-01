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13:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Какие звезды приедут на 295-й День города Екатеринбурга?

В уральской столице пройдет масштабный праздник, гостями которого станут звезд отечественной сцены.

18 августа Екатеринбург отпразднует 295-ю годовщину со дня своего основания. Традиционно в уральской столице развернется большой праздник, уральцев ждет насыщенная программа. Участниками мероприятий также станут известные многим свердловчанам звезды эстрады. О том, кого ждать в Екатеринбурге на День Города-2018 и где можно увидеть и услышать любимчиков, в среду, 1 августа, сообщает «АиФ-Урал».

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Как и сообщалось ранее, во время Дня Города в Екатеринбурге выступит группа Мумий Тролль. Услышать музыкантов можно будет на площади 1905 года. Концерт пройдет с 11 до 22 часов. На сцене также выступят кавер-группы, ансамбль «Изумруд», оркестры России, Китая и Казахстана и французский диско-дуэт «Ottawan».

На площадке перед ККТ «Космос» на Дзержинского, 2 с 11 до 22 часов развернется проект «Солнечный город — город детства». На нем будут представлены учреждения дополнительного образования уральской столицы. Гостями площадки станут кумир молодежи Мари Краймбрери и московский диджей, музыкант и продюсер M.Hustler.

На Октябрьской площади, у Тетра Драмы, с 19 до 22.30 часов, пройдет концерт «Танцы и голоса Екатеринбурга». Приглашенными гостями праздника станут ведущий Дмитрий Нагиев, хореограф Егор Дружинин, певица Елка, проект DJ Brothers, участники которого — братья-близнецы, и один из наиболее известных и титулованных российских диджеев — DJ Feel.

На набережной городского пруда, вдоль Октябрьской площади, проспекта Ленина, Исторического сквера и площади 1905 года, пройдет городская дискотека. Вечеринка состоится с 22 до 22.45, ее хэдлайнером станет диджей Леонид Руденко.

Кроме того, 18 августа большой праздник состоится и в микрорайоне Академический. Мероприятие начнется в 12 часов. В завершение дня состоится концерт, главными звездами на котором станут группа «Звери» и певица Светлана Лобода.

С более подробной программой Дня города можно ознакомиться на сайте.

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