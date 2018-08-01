Прошедший фестиваль KAMWA оказался последним

Источник: Новости Перми

Наталия Шостина, директор и создатель фестиваля и продюсерского центра KAMWA, объявила о закрытии проекта, написав соответствующий пост в Фейсбуке:

— Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA завершился. Он закончил своё путешествие по реке времени. 13 лет — непростой срок, малый-большой, каждому свой возраст роста и зрелости. Мы прошли его достойно и радовались как дети каждой возможности фестивального лета. Ежегодно, мы открывали новые пространства музыки, эстетики, многонациональной дружбы и родства. Мы научились многому и научили других. И в этом радость настоящего. KAMWA растворяется в нас и в вас, в тех, кто получил её свет и любовь. Она уходит в историю, которую мы делали вместе! Благодарю судьбу, что подарила возможность быть с вами.

Пост собрал множество репостов и комментариев с благодарность команде фестивального проекта, а также с надеждой на то, что КAMWA все же продолжит свое существование. Однако директор фестиваля в своем решении осталась неизменна и в комментариях подчеркнула, что этого не произойдет, хотя продюсерский центр и лейбл «Камвы» продолжат работу.