Прошедший фестиваль KAMWA оказался последним
Наталия Шостина объявила о закрытии проекта «Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA». Последний фестиваль завершился 29 июля в Хохловке и стал тринадцатым по счету.
Наталия Шостина объявила о закрытии проекта «Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA». Последний фестиваль завершился 29 июля в Хохловке и стал тринадцатым по счету.
Наталия Шостина, директор и создатель фестиваля и продюсерского центра KAMWA, объявила о закрытии проекта, написав соответствующий пост в Фейсбуке:
— Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA завершился. Он закончил своё путешествие по реке времени. 13 лет — непростой срок,
Пост собрал множество репостов и комментариев с благодарность команде фестивального проекта, а также с надеждой на то, что КAMWA все же продолжит свое существование. Однако директор фестиваля в своем решении осталась неизменна и в комментариях подчеркнула, что этого не произойдет, хотя продюсерский центр и лейбл «Камвы» продолжат работу.
Отметим, что за время существования фестиваля «Камва» организаторам неоднократно удавалось подстраиваться под меняющуюся культурную политику региона, решать вопросы, связанные с проблемами в финансировании и невозможностью проводить фестиваль в Хохловке. «Камва» успешно осваивала, в том числе, и городские площадки, представляя городу такие музыкальные проекты как KAMWA Port, Perm Wave и др. При этом KAMWA создала успешный проект «Этномода», объединивший дизайнеров со всей России, стала инициатором нескольких