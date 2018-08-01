Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео: Мать сестер, задержанных после убийства отца, пришла в суд
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Мамы Улан-Удэ «поклялись» не рожать больше детей
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Водитель сменил пол, чтобы сэкономить на страховке
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:31 (мск), источник: Новости Перми

Прошедший фестиваль KAMWA оказался последним

Наталия Шостина объявила о закрытии проекта «Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA». Последний фестиваль завершился 29 июля в Хохловке и стал тринадцатым по счету.

Источник: Новости Перми

Наталия Шостина, директор и создатель фестиваля и продюсерского центра KAMWA, объявила о закрытии проекта, написав соответствующий пост в Фейсбуке:

 — Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA завершился. Он закончил своё путешествие по реке времени. 13 лет — непростой срок, малый-большой, каждому свой возраст роста и зрелости. Мы прошли его достойно и радовались как дети каждой возможности фестивального лета. Ежегодно, мы открывали новые пространства музыки, эстетики, многонациональной дружбы и родства. Мы научились многому и научили других. И в этом радость настоящего. KAMWA растворяется в нас и в вас, в тех, кто получил её свет и любовь. Она уходит в историю, которую мы делали вместе! Благодарю судьбу, что подарила возможность быть с вами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пост собрал множество репостов и комментариев с благодарность команде фестивального проекта, а также с надеждой на то, что КAMWA все же продолжит свое существование. Однако директор фестиваля в своем решении осталась неизменна и в комментариях подчеркнула, что этого не произойдет, хотя продюсерский центр и лейбл «Камвы» продолжат работу.

Отметим, что за время существования фестиваля «Камва» организаторам неоднократно удавалось подстраиваться под меняющуюся культурную политику региона, решать вопросы, связанные с проблемами в финансировании и невозможностью проводить фестиваль в Хохловке. «Камва» успешно осваивала, в том числе, и городские площадки, представляя городу такие музыкальные проекты как KAMWA Port, Perm Wave и др. При этом KAMWA создала успешный проект «Этномода», объединивший дизайнеров со всей России, стала инициатором нескольких арт-проектов. Под руководством команды KAMWA была собрана и издана «Антология традиционного фольклора Прикамья». KAMWA регулярно занимались исследованием этнических и культурных особенностей региона, успешно преобразуя столь сложный материал в новые проекты, рассчитанные на массового зрителя.

Все новости региона
Долг по зарплате в Прикамье составил 9 млн. рублей
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь