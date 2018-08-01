Губернатор Андрей Бочаров поддержал идею учредить памятный знак за ЧМ

Источник: Комсомольская правда

Во время мундиаля здесь ежедневно собирался оперативный штаб. В отремонтированный и оснащенный ситуационный центр пустили журналистов. Чиновники, подрядчики, силовики, волонтеры и другие люди, приложившие руку к организации и проведению чемпионата мира по футболу в Волгограде, собрались подвести итоги, поблагодарить и похвалить друг друга за хорошую работу, которую, по словам губернатора Андрея Бочарова, высоко оценил президент Владимир Путин, гости и организаторы мундиаля.

— Несмотря на масштабность и многогранность мероприятий, в нашем регионе всё прошло на высоком организационном уровне, — еще раз отметил Андрей Бочаров. И рассказал, что принято решение награждать особо отличившихся памятным знаком за вклад в ЧМ — идея пришла депутатам «Единой России» и поддержана большинством.

С большим отчетом выступил Евгений Харичкин. Именно он как на заместитель губернатора курировал все вопросы, связанные с проведением чемпионата. Харичкин в цифрах доложил, как поработала область на этом турнире, отметив, что за месяц в Волгоградской области побывало 220 тысяч туристов. Среди них много иностранцев. Больше всего болельщиков приехали из Египта, Японии, Польши и США.

Самое главное достижение, по словам Харичкина, то, что у нас сложилась отличная команда, которая умеет справляться с такими масштабными задачи.

На этом оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата не расходится по домам. Все чиновники продолжат работу по программе «Наследие ЧМ-2018».