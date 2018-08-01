В Крыму открылись школьные ярмарки

Источник: РИА "Новости"

Купить школьные принадлежности, канцелярские товары, учебную литературу, одежду и обувь на специализированных ярмарках можно в Симферополе, Алуште, Ялте, Саках, Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Судаке и Феодосии. А также в Красногвардейском районе, Ленинском, Первомайском, Советском и Черноморском районах. Торговые ряды будут работать до начала сентября.

В Симферополе специализированная школьная ярмарка откроется 9 августа на территории аллеи, расположенной от подземного перехода пр. Кирова, 39 до КРВУЗ «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского», по ул. Набережная им. 60-летия СССР, 31.