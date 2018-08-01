3 августа студенты массово станцуют на вокзале Самары в честь Дня железнодорожника
Флешмоб в этот день состоится в одиннадцати городах России.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Флешмоб в этот день состоится в одиннадцати городах России.
Как сообщает сайт «Российских железных дорог» — предположительно в танцевальном поздравлении примут участие более двух тысяч студентов, работающих летом в поездах дальнего следования проводниками.
Кроме Самары, флешмоб состоится на вокзалах Москвы,