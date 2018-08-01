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13:14 (мск), источник: Pro Город Самара

3 августа студенты массово станцуют на вокзале Самары в честь Дня железнодорожника

Флешмоб в этот день состоится в одиннадцати городах России.

Источник: Pro Город Самара

Как сообщает сайт «Российских железных дорог» — предположительно в танцевальном поздравлении примут участие более двух тысяч студентов, работающих летом в поездах дальнего следования проводниками.

Кроме Самары, флешмоб состоится на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурге, Адлере, Владивостоке, Ижевске, Нижнем Новгороде, Новосиирске, Челябинске и Новоройссийске.

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