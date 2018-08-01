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14:16 (мск), источник: 365info.kz

Осень начнется в августе — «Казгидромет»

Синоптики «Казгидромета» подготовили прогноз погоды на последний месяц лета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с

В ближайшие трое суток из-за холодного и влажного воздуха с Карского моря по всему Казахстану пройдут дожди с грозами.

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На северо-западе, севере, востоке и в центре ночью похолодает до +7 +15 градусов, днем ожидается до +33 градусов.

На юге и юго-востоке по ночам будет +12 +20 градусов, днем — до +35.

На западе страны сохранится погода без осадков: днем — до +35 градусов, ночью — до +12 градусов.

Однако вскоре похолодание сменится жарой: в северной половине потеплеет до +35 градусов, в южной половине термометры местами покажут до +40. Следующая волна похолодания ожидается синоптиками в начале второй половины августа. В третьей декаде месяца похолодает еще сильнее.

В целом же среднемесячная температура будет близкой к многолетним значениям. Количество осадков при этом около нормы будет на западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке, в остальных регионах — меньше обычного.

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