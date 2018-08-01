Осень начнется в августе — «Казгидромет»

В ближайшие трое суток из-за холодного и влажного воздуха с Карского моря по всему Казахстану пройдут дожди с грозами.

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На северо-западе, севере, востоке и в центре ночью похолодает до +7 +15 градусов, днем ожидается до +33 градусов.

На юге и юго-востоке по ночам будет +12 +20 градусов, днем — до +35.

На западе страны сохранится погода без осадков: днем — до +35 градусов, ночью — до +12 градусов.

Однако вскоре похолодание сменится жарой: в северной половине потеплеет до +35 градусов, в южной половине термометры местами покажут до +40. Следующая волна похолодания ожидается синоптиками в начале второй половины августа. В третьей декаде месяца похолодает еще сильнее.