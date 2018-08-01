Осень начнется в августе — «Казгидромет»
Синоптики «Казгидромета» подготовили прогноз погоды на последний месяц лета.
Синоптики «Казгидромета» подготовили прогноз погоды на последний месяц лета.
В ближайшие трое суток
На
На юге и
На западе страны сохранится погода без осадков: днем — до +35 градусов, ночью — до +12 градусов.
Однако вскоре похолодание сменится жарой: в северной половине потеплеет до +35 градусов, в южной половине термометры местами покажут до +40. Следующая волна похолодания ожидается синоптиками в начале второй половины августа. В третьей декаде месяца похолодает еще сильнее.
В целом же среднемесячная температура будет близкой к многолетним значениям. Количество осадков при этом около нормы будет на западе,