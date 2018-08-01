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14:42 (мск), источник: Nur.kz

Поклонники заподозрили Асана Пердешова в женитьбе на 15-летней девушке

Казахстанский певец Асан Пердешов женился во второй раз. Однако, по заявлению пользователей Казнета, избранницей певца стала 15-летняя девушка, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Фото и видео со свадебного торжества гуляют по просторам Казнета уже несколько дней. В частности, информация о свадьбе артиста с молодой девушкой появилась в паблике qaz.stars в Instagram.

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По неподтвержденным источникам, новую пассию Асана Пердешова зовут Анель. Родилась она в 2003 году. А певцу Пердешову уже за 30 лет.

Девушка в этом году окончила 9-й класс и поступила в колледж в Шымкенте.

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Выяснилось, что избранница Пердешова поет. У пары есть совместная песня. Многие комментаторы пожелали счастья молодым, однако большинство не одобрили выбор певца. Юзеры осудили его поступок, заявив, что она еще ребенок для него.

Стоит отметить, что Асан Пердешов уже был женат. Некоторое время назад пара заявила о расставании. Позже певец ответил на заявление поклонников. Пердешов отметил, что женился не ради пиара и не указал точный возраст своей супруги.

«Если она молодо выглядит, что мы сделаем. Я тоже хочу быть счастливым. Я не могу ни от кого скрывать своего счастья. Если бы я скрывал, меня бы обвиняли в этом. А когда не скрываешь, получается так. Она младше меня. Мы любим друг друга. Я пришел к ее родителям, был проведен узату, я делился своей радостью. Я, как человек творчества, вытерплю. А если она будет плакать из-за этого, кто за это ответит? Я очень огорчен, не пишите такие вещи. Я женился не ради пиара», — сказал певец.

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