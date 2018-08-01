Поклонники заподозрили Асана Пердешова в женитьбе на 15-летней девушке

«Если она молодо выглядит, что мы сделаем. Я тоже хочу быть счастливым. Я не могу ни от кого скрывать своего счастья. Если бы я скрывал, меня бы обвиняли в этом. А когда не скрываешь, получается так. Она младше меня. Мы любим друг друга. Я пришел к ее родителям, был проведен узату, я делился своей радостью. Я, как человек творчества, вытерплю. А если она будет плакать из-за этого, кто за это ответит? Я очень огорчен, не пишите такие вещи. Я женился не ради пиара», — сказал певец.