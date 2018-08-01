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14:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первым учебным днем для школьников столицы Урала станет суббота

Линейки переносить не будут.

Учебный год в школах Екатеринбурга начнется без сдвигов: торжественные линейки в образовательных учреждениях состоятся 1 сентября. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в городском департаменте образования.

Полноценного учебного дня, вероятно, для вышедших после каникул детей не будет: после торжественных мероприятий и классных часов их могут отпустить по домам. Зато родители смогут принять участие в празднике, не отпрашиваясь с работы.

Следует напомнить, что с 1 сентября во всех городских общеобразовательных учреждениях заработают «службы медиации». Они займутся разрешением конфликтов между учениками.

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