Первым учебным днем для школьников столицы Урала станет суббота
Линейки переносить не будут.
Линейки переносить не будут.
Учебный год в школах Екатеринбурга начнется без сдвигов: торжественные линейки в образовательных учреждениях состоятся 1 сентября. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в городском департаменте образования.
Полноценного учебного дня, вероятно, для вышедших после каникул детей не будет: после торжественных мероприятий и классных часов их могут отпустить по домам. Зато родители смогут принять участие в празднике, не отпрашиваясь с работы.
Следует напомнить, что с 1 сентября во всех городских общеобразовательных учреждениях заработают «службы медиации». Они займутся разрешением конфликтов между учениками.