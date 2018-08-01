Первым учебным днем для школьников столицы Урала станет суббота

Учебный год в школах Екатеринбурга начнется без сдвигов: торжественные линейки в образовательных учреждениях состоятся 1 сентября. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в городском департаменте образования.

Полноценного учебного дня, вероятно, для вышедших после каникул детей не будет: после торжественных мероприятий и классных часов их могут отпустить по домам. Зато родители смогут принять участие в празднике, не отпрашиваясь с работы.