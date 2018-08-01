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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Жара превратит Великую Китайскую равнину в смертоносный район

По прогнозам MIT, увеличение температуры и влажности угрожает 400 млн человек.

Источник: AP 2018

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) считают, что глобальное потепление и рост влажности из-за ирригации угрожает одному из самых густонаселенных районов на Земле — Великой Китайской равнине, где, в частности, находится Пекин. Рост температуры в этом регионе вкупе с традиционными для него высокими выбросами парниковых газов могут уже к 2070 году привести к тому, что регион с населением около 400 млн человек станет малопригодным для постоянного обитания.

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Вчера MIT распространил исследование, в котором сообщается, что один из самых густонаселенных районов Китая и всей Земли уже в этом веке может стать опасным для постоянного проживания: «Риск смертоносной жары значительно вырос из-за интенсивной ирригации в относительно засушливом, но очень производительном регионе под названием Великая Китайская равнина (Северо-Китайская равнина). Это значительно повысило уязвимость для роста температуры, потому что более интенсивная ирригация ведет к большему испарению влаги в воздух, что вкупе с ростом температуры может вызывать потрясения для физиологии человека».

Исследование ученых опубликовано в журнале Nature Communications. Это уже третье подобное исследование MIT о том, каким густонаселенным регионам мира может угрожать рост температуры — в первых двух речь шла о регионе Персидского залива и Южной Азии. Однако в случае с Великой Китайской равниной ученые видят наибольшие риски для человеческой популяции. «В данном случае последствия могут быть значительно серьезнее, чем в случаях, описанных нами ранее по другим регионам, — считает один из авторов исследования Эльфатих Эльтахир.— Этот регион будет одним из самых жарких в ближайшем будущем, особенно учитывая глобальное потепление».

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За последние 50 лет ученые фиксируют на Великой Китайской равнине все больше аномально жарких периодов. Средняя температура в этом регионе за это время выросла почти вдвое больше, чем в среднем по миру, — на 0,24 градуса по Цельсию по сравнению с 0,13 градуса по Цельсию. В 2013 году аномальная жара в этом регионе длилась рекордные 50 дней, в ряде мест температура достигала +38С. В крупнейшем городе на востоке Китая, Шанхае, в 2013 году был достигнут 141-летний рекорд температуры, что привело к гибели нескольких десятков человек.

Ученые MIT отмечают, что сочетание высокой температуры и высокой влажности может сделать этот густонаселенный регион непригодным для постоянного обитания. По их подсчетам, при температуре +35°С и прогнозируемой для этого региона влажности даже здоровый человек не сможет проводить на улице больше шести часов. С учетом глобального потепления и высоких выбросов парниковых газов в этом регионе такие условия могут наступить между 2070 и 2100 годами. Исследователи делают вывод, что «если в ближайшее время не будут приняты срочные и решительные меры, то самый густонаселенный и важный в сельскохозяйственном отношении район Китая может начать испытывать такие критические температурные периоды постоянно. Это приведет к самым катастрофическим последствиям для человеческой жизни из всех густонаселенных районов на Земле».

Евгений Хвостик

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