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16:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Август в Иркутской области будет холоднее обычного

Прогноз даёт иркутский гидрометцентр. Так, средняя температура в северных районах ожидается 13−16 градусов днём и до плюс двух ночью.

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Источник: Вести Иркутск

В Иркутске — днём 15−20 тепла, ночью столбик термометра может опускаться до плюс восьми. Количество осадков, говорят синоптики, будут в пределах нормы. А к концу месяца в Иркутск придут заморозки.

— И в отдельные ночи первой половины месяца ожидаются в северных районах заморозки. А в конце месяца, в последней пятидневке, по всей области возможны заморозки до отрицательных значений, — говорит ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.

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