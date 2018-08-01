Август в Иркутской области будет холоднее обычного

В Иркутске — днём 15−20 тепла, ночью столбик термометра может опускаться до плюс восьми. Количество осадков, говорят синоптики, будут в пределах нормы. А к концу месяца в Иркутск придут заморозки.

— И в отдельные ночи первой половины месяца ожидаются в северных районах заморозки. А в конце месяца, в последней пятидневке, по всей области возможны заморозки до отрицательных значений, — говорит ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова.