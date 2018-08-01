В Новосибирск прилетел уникальный авиараритет — пассажирский самолет «Дуглас»

Источник: Вести - Новосибирск

Он улетел, но обещал вернуться. И вернулся — из Сургута на аэродром Мочище. Он американец, его зовут «Дуглас» и ему 73 года, но назвать этого красавца дедушкой язык не поворачивается.

Евгений Барсов, пилот, владелец самолета DC-3 «Дуглас»: «Посмотрите на него. Как можно сказать, что техника старая? Всё блестит — заклепки, колеса, винты. Это не старый самолет — исторический. Он единственный в нашей стране сохранен».

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Единственный в России, способный летать. Евгений Барсов — пилот и владелец — купил его пять лет назад в Америке. Дальше — своим ходом через Северную Канаду, Гренландию, Исландию, Норвегию, и через Москву — в Сургут. Тысячи километров для рожденного в 1945 — не проблема: его и делали ради трансконтинентальных перелетов. Именно на таких летали в Америке в первой половине прошлого века.

Перед Великой Отечественной «Дугласы ДС-3» по лицензии начали делать в СССР под названием ПС-84 и Ли-2. В таких самолетах «Аэрофлот» доставлял советских граждан из Москвы в Берлин, Стокгольм или Иркутск. В войну пассажирский самолет стал боевой машиной — на борт брал и авиабомбы, и десантников. Именно советский Ли-2 искал сургутский коллекционер Евгений Барсов. Не нашел. Из более чем пяти тысяч бортов, построенных в Союзе, «в живых» — то есть способным летать — остался один. В итоге Барсов привез в Россию сам «Дуглас ДС-3». Единственный в России крылатый раритет сегодня вновь на аэродроме Мочище.

Евгений Барсов, пилот, владелец самолета DC-3 «Дуглас»: «Чувствуется, что ты в России — лес, березы, поле пахнет… Я в разных местах бывал, в разных странах, но у вас тут русский дух, поэтому нам здесь нравится. И люди добрые, увлеченные, потому что занимаются любимым делом».

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