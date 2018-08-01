Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Уфе потерявшуюся 3-летнюю девочку нашли на козырьке балкона 15 этажа
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Анна Михалкова появилась на публике в «крестьянском» платье
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
СМИ: 10-летняя дочь Борисовой о пополнении в семье
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск прилетел уникальный авиараритет — пассажирский самолет «Дуглас»

Первый участник авиашоу в Мочище приземлился на новосибирской земле: уникальный авиараритет — пассажирский самолет «Дуглас». На таких летали американцы еще до Второй мировой. Он — единственный в России.

Источник: Вести - Новосибирск

Он улетел, но обещал вернуться. И вернулся — из Сургута на аэродром Мочище. Он американец, его зовут «Дуглас» и ему 73 года, но назвать этого красавца дедушкой язык не поворачивается.

Евгений Барсов, пилот, владелец самолета DC-3 «Дуглас»: «Посмотрите на него. Как можно сказать, что техника старая? Всё блестит — заклепки, колеса, винты. Это не старый самолет — исторический. Он единственный в нашей стране сохранен».

Читайте также
5 августа на аэродроме «Мочище» состоится авиационный праздник

Единственный в России, способный летать. Евгений Барсов — пилот и владелец — купил его пять лет назад в Америке. Дальше — своим ходом через Северную Канаду, Гренландию, Исландию, Норвегию, и через Москву — в Сургут. Тысячи километров для рожденного в 1945 — не проблема: его и делали ради трансконтинентальных перелетов. Именно на таких летали в Америке в первой половине прошлого века.

Перед Великой Отечественной «Дугласы ДС-3» по лицензии начали делать в СССР под названием ПС-84 и Ли-2. В таких самолетах «Аэрофлот» доставлял советских граждан из Москвы в Берлин, Стокгольм или Иркутск. В войну пассажирский самолет стал боевой машиной — на борт брал и авиабомбы, и десантников. Именно советский Ли-2 искал сургутский коллекционер Евгений Барсов. Не нашел. Из более чем пяти тысяч бортов, построенных в Союзе, «в живых» — то есть способным летать — остался один. В итоге Барсов привез в Россию сам «Дуглас ДС-3». Единственный в России крылатый раритет сегодня вновь на аэродроме Мочище.

Евгений Барсов, пилот, владелец самолета DC-3 «Дуглас»: «Чувствуется, что ты в России — лес, березы, поле пахнет… Я в разных местах бывал, в разных странах, но у вас тут русский дух, поэтому нам здесь нравится. И люди добрые, увлеченные, потому что занимаются любимым делом».

Во время загрузки произошла ошибка.

На авиашоу зрители увидят «Дуглас» в полете, вместе с пилотажной группой «Барсы». Авиашоу в Мочище пройдет в это воскресенье. Кроме «Дугласа», зрители увидят высший пилотаж в исполнении нескольких авиационных групп. В числе участников — российская пилотажная группа «Соколы России» на истребителях.

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
Россиянам разрешили платить налоги за других людей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь