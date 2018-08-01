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14:27 (мск), источник: РИА Крым

Ученый рассказал, почему медузы массово приплыли «на отдых» в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Побережье западного Крыма наводнили стаи медуз. Их наблюдают жители и гости Сакского района, Евпатории и Тарханкута. В этом году морские обитатели заполонили крымское побережье на несколько недель раньше, чем обычно, эксперты связывают это с теплой зимой, сообщают «Вести Крым».

Источник: РИА "Новости"

«Они начинают размножаться с потеплением воды весной, в течение лета они растут и максимальной численности и размеров достигают в конце лета — начале осени, а зимой погибают. Тут, скорее всего, значительная часть взрослых медуз перезимовала, и они начали размножаться раньше», — заявил старший научный сотрудник НИИ Охраны окружающей среды Сергей Кривохижин.

В Черном море, по словам экспертов, обитают два вида медуз. Яд белых — аурелий — слишком слабый, чтобы причинить вред человеку. Опасность представляют медузы с оттенком синего цвета — корнероты. Они могут стать причиной аллергической реакции. Медузы способны парализовать мелких морских обитателей, человек же переносит ожог гораздо легче. Как правило, все обходится покраснением и зудом. Именно поэтому отдыхающие, хоть и не испытывают радости от подобного соседства, продолжают купаться в море.

Если все же медуза ужалила, место укуса эксперты советуют промыть и при необходимости принять снимающие зуд лекарства.

«Для облегчения состояния можно принять антигистаминные препараты и смыть место укуса водой с содой», — порекомендовал Кривохижин.

Хуже, если слизь от медузы попала в глаза — это может привести к ожогу роговицы. Поэтому в случае такого контакта нужно тщательно промыть глаза и при необходимости обратиться к врачу.

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