Крымчанам предлагают оценить качество оказания медицинских услуг

Интерактивная анкета для оценки качества медицинских услуг, оказываемых в учреждениях Крыма, будет размещена на сайте Минздрава РК Единый баннер «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» и ссылка на интерактивную форму «Анкета для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» будут размещены как на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации и Минздрава РК, так и на сайтах всех медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.