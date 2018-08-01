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14:32 (мск), источник: КрымPress

Крымчанам предлагают оценить качество оказания медицинских услуг

Интерактивная анкета для оценки качества медицинских услуг, оказываемых в учреждениях Крыма, будет размещена на сайте Минздрава РК Единый баннер «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» и ссылка на интерактивную форму «Анкета для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» будут размещены как на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации и Минздрава РК, так и на сайтах всех медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Данная работа, отмечают в ведомстве, ведется в соответствии с приказом МЗ РФ «Об организации работы по обеспечению технической возможности выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями».

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