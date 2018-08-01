В мэрии Воронежа показали автомобили, которые собираются утилизировать

Мэрия Воронежа опубликовала список автомобилей, признанных разукомплектованными и бесхозяйными. У владельцев есть шанс переместить их в гараж и на сервис до 14 августа, а иначе машины отправятся на временную стоянку. Не своим ходом, конечно — на эвакуаторе.