В мэрии Воронежа показали автомобили, которые собираются утилизировать
Тут вам и усталый АЗЛК, и вполне бодрая «Таврия».
Тут вам и усталый АЗЛК, и вполне бодрая «Таврия».
Мэрия Воронежа опубликовала список автомобилей, признанных разукомплектованными и бесхозяйными. У владельцев есть шанс переместить их в гараж и на сервис до 14 августа, а иначе машины отправятся на временную стоянку. Не своим ходом, конечно — на эвакуаторе.
Кроме потихоньку подгнивающего «Москвича» и разбитой «Лады» в список попали машины, которые, на первый взгляд, умеют передвигаться. Поэтому надеемся, что они