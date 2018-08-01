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14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа показали автомобили, которые собираются утилизировать

Тут вам и усталый АЗЛК, и вполне бодрая «Таврия».

Мэрия Воронежа опубликовала список автомобилей, признанных разукомплектованными и бесхозяйными. У владельцев есть шанс переместить их в гараж и на сервис до 14 августа, а иначе машины отправятся на временную стоянку. Не своим ходом, конечно — на эвакуаторе.

Кроме потихоньку подгнивающего «Москвича» и разбитой «Лады» в список попали машины, которые, на первый взгляд, умеют передвигаться. Поэтому надеемся, что они все-таки не будут утилизированы. Ау, владельцы! Спасайте ласточек!

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