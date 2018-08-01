Воронежский госуниверситет попал в топ-30 российских вузов по версии CSIC

Воронежский госуниверситет занял 26 место в рейтинге вузов России по версии Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Рейтинг опубликован на сайте webometrics.info 31 июля. Он отражает интернет-присутствие вуза — цитируемость сотрудников и инициатив в Сети.

Среди вузов Центральной и Восточной Европы ВГУ занял 130 место. В общеевропейском рейтинге он разместился на 768 позиции. Первое место среди вузов России занимает Московский государственный университет Ломоносова. Среди вузов Центральной и Восточной Европы он занимает второе место. В общеевропейском рейтинге — 73.