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14:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский госуниверситет попал в топ-30 российских вузов по версии CSIC

ВГУ занял 26 место.

Воронежский госуниверситет занял 26 место в рейтинге вузов России по версии Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Рейтинг опубликован на сайте webometrics.info 31 июля. Он отражает интернет-присутствие вуза — цитируемость сотрудников и инициатив в Сети.

Среди вузов Центральной и Восточной Европы ВГУ занял 130 место. В общеевропейском рейтинге он разместился на 768 позиции. Первое место среди вузов России занимает Московский государственный университет Ломоносова. Среди вузов Центральной и Восточной Европы он занимает второе место. В общеевропейском рейтинге — 73.

CSIC — испанское научно-исследовательское учреждение. Оно объединяет и координирует деятельность на национальном уровне государственных организаций Испании, работающих в сфере прикладных и фундаментальных исследований. Находится под административным надзором Министерства экономики и конкурентоспособности Испании.

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