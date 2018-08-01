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14:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Иностранным ученым показали, куда упал челябинский метеорит

Иностранным ученым показали место падения челябинского болида. Специалисты со всего мира прибыли на международный съезд метеоритного общества, который в эти дни проходит в Москве.

В рамках форума состоялась поездка и в Челябинскую область, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

За один день специалисты из Китая, Германии и США увидели Ильменский государственный заповедник, посетили музей метеорита в Чебаркуле, побывали на озере, в которое пять лет назад упал небесный гость.

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«Меня интересует вопрос, как образовался мир, а метеориты появились на раннем этапе формирования солнечной системы. И, изучая их, мы можем понять, как это произошло», — отмечает Янг Ли, сотрудник Академии наук (Китай).

Тематическая экскурсия по Южному Уралу завершилась в Государственном историческом музее, где гости увидели самый большой осколок болида. Ради этого астрофизик Рейчел Смит проделала 25-часовой путь на самолете из Америки.

«Мой отец был астрономом, и я интересовалась звездами с детства, и мне очень нравится делиться этим с людьми. Может, когда-нибудь я и сама полечу в космос», — говорит Рейчел Смит, сотрудник Музея натуральной истории (Северная Каролина, США).

А вот жизнь ученого Карла Вемера тесно связана с метеоритами не только профессионально. Он живет в небольшом городке в Баварии, и его дом построен в долине, образованной ударным кратером небесного тела.

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