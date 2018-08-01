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14:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе приставы провели рейд по должникам: арестовано три автомобиля

В Уфе в ходе последнего рейда с использованием аппарата «Дорожный пристав» арестовано три автомобиля должников, сообщили в УФССП по РБ.

Один из автовладельцев задолжал своему знакомому 500 тысяч рублей. Должникам дано пять суток на погашение задолженностей, в противном случае машины будут проданы на торгах, пояснили в службе приставов.

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