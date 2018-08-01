В Уфе приставы провели рейд по должникам: арестовано три автомобиля
В Уфе в ходе последнего рейда с использованием аппарата «Дорожный пристав» арестовано три автомобиля должников, сообщили в УФССП по РБ.
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В Уфе в ходе последнего рейда с использованием аппарата «Дорожный пристав» арестовано три автомобиля должников, сообщили в УФССП по РБ.
Один из автовладельцев задолжал своему знакомому 500 тысяч рублей. Должникам дано пять суток на погашение задолженностей, в противном случае машины будут проданы на торгах, пояснили в службе приставов.