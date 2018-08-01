Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 млн рублей
В ЮФО с начала года крупные суммы в лотерею выиграли уже 75 человек.
В ЮФО с начала года крупные суммы в лотерею выиграли уже 75 человек.
«Житель Краснодара приобрел билет 3816-го тиража “Гослото” “6 из 45” за 400 рублей и выиграл 74 млн 696 тыс. 278 рублей. Счастливая комбинация: 42, 34, 38, 20, 32, 26», — сообщили
Нынешняя сумма суперприза стала второй по величине в Краснодарском крае. Крупнейшим выигрышем в регионе на сегодняшний день остаются 365 млн 180 тыс. 787 рублей — 2943-й тираж «Гослото» «6 из 45» в мае 2017 года.